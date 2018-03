Aus unserem Archiv

Ettal

Das Kloster Ettal entschädigt 70 Opfer von jahrzehntelangem sexuellem Missbrauch und Misshandlungen mit insgesamt 700 000 Euro. Der Mindestbetrag liegt bei 5000 Euro, in Einzelfällen seien bis zu 20 000 Euro überwiesen worden, teilte die Benediktinerabtei mit. In der Klosterschule samt Internat hatten sich Ordensgeistliche jahrzehntelang an Schülern sexuell vergangen und die ihnen anvertrauten Jungen teils massiv geschlagen oder seelisch drangsaliert.