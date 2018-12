Wolverhampton

Fußball-Trainer Jürgen Klopp bleibt mit dem FC Liverpool ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Premier League. Der Spitzenreiter setzte sich am Abend gegen Aufsteiger Wolverhampton Wanderers mit durch und feierte am 18. Spieltag bereits den 15. Saisonsieg. Liverpool ist am zweiten Weihnachtsfeiertag im Heimspiel gegen Newcastle United wieder gefordert.