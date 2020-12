Klopp nach verpasstem Punkterekord: „Bin nicht enttäuscht“

Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 08:31 Uhr

Meistertrainer Jürgen Klopp sieht das Verpassen des Punkterekords in der Premier League gelassen.

Er sei nicht enttäuscht, dass sein Team die 100-Punkte-Marke nun nicht mehr knacken könne, sagte der Fußball-Coach des FC Liverpool nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Arsenal am Mittwochabend.

„Ich kann nichts Negatives aus so viel Positivem machen, Champion zu sein, so früh in der Meisterschaft 93 Punkte geholt zu haben, nur weil wir die 100 Punkte nicht knacken“, sagte der 53-Jährige, der Liverpool zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren geführt hatte. Die Reds können jetzt nach den beiden noch ausstehenden Spielen auf maximal 99 Zähler kommen.

„Die Jungs spielen eine überragende Saison und das kann ihnen auch keiner nach so einem Spiel nehmen. Wir holen die Punkte, die wir verdienen und dann werden wir am Saisonende sehen, wie viele es sind“, sagte Klopp. 2018 hatte Manchester City die 100-Punkte-Rekordmarke aufgestellt.

Sadio Mané brachte die Gäste (20. Minute) in Führung, doch noch vor der Pause drehten Alexandre Lacazette (32.) und Reiss Nelson (44.) nach zwei Abwehrpatzern des Klopp-Teams die Partie. „Klar bin ich enttäuscht und ärgere mich über einige Dinge, aber das Spiel an sich war gut“, sagte Klopp, dessen Team sein Chancenübergewicht diesmal nicht nutzen konnte. „Normalerweise arbeiten wir auf einem Konzentrationsgrad, der fast unmenschlich ist. Heute haben wir einige menschliche Fehler gemacht“, sagte Klopp.

