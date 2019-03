Jürgen Klinsmann rückt wieder nah ran an Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Beim Länderspiel-Auftakt am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) gegen Serbien und vier Tage später beim Start in die EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande gibt der einstige Weltmeister und Ex-Bundestrainer sein Debüt ...