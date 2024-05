Plus VG Rhein-Mosel Klimaneutral bis 2045: Kommunale Wärmeplanung soll Potenzial erfassen und Orientierung bieten i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Hierzu muss auch die Wärmeversorgung betrachtet werden, die laut Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs und des Treibhausgasausstoßes verursacht. Lesezeit: 1 Minute

So stammt Wärme in Gebäuden zu 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen: „Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Gas und knapp jeder vierte mit Heizöl. Fernwärme macht aktuell rund 14 Prozent aus, jedoch wird diese bisher ebenfalls überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen“, heißt es ...