London

Klima-Demonstranten harren aus

Die gestern gestarteten Klima-Demonstrationen mit Straßenblockaden haben auch am zweiten Tag zu zahlreichen Festnahmen in London und Amsterdam geführt. In der britischen Hauptstadt wurden laut Scotland Yard binnen zwei Tagen mehr als 470 Demonstranten der Bewegung Extinction Rebellion festgesetzt – in Berlin wurde ein Protest am Potsdamer Platz friedlich aufgelöst. Mehrere Hundert Aktivisten harren weiter rund um die Siegessäule am Großen Stern aus.