Klimaanlage: Wann eine Wartung notwendig ist

ILLUSTRATION – Auch im Winter wichtig: die Klimaanlage regelmäßig laufen lassen, um Schäden zu vermeiden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

München (dpa/tmn) – Kühlen, wärmen und Pollen-Schutz: All das bietet eine moderne Klimaanlage. Damit sie auch ordentlich funktioniert, ist eine regelmäßige Wartung nötig. Hier rät der Tüv Süd zu einem jährlichen Turnus. Und zwar unabhängig davon, ob man viel oder wenig fährt.

Im Frühjahr lohnt sich ein Termin bei der Werkstatt besonders, denn laut Tüv Süd kann sich über den Winter Schimmel in der Anlage verbreiten. Bei speziellen Frühjahrs-Angeboten kann man Geld sparen. Aber: Dabei sollte man bei zu billigen Angeboten vorsichtig sein. Auch wenn sie verlockend sein können, werde hier oft nur der Druck geprüft und das reicht nicht aus.

Wenn die Kühlung streikt, ist oft das Kühlmittel das Problem, denn wenn der Stand zu niedrig ist, lässt die Leistung der Klimaanlage nach. Das kann meistens nur eine Werkstatt prüfen, der Kostenpunkt liegt laut Tüv Süd um die 70 Euro. Dabei wird außerdem der Aktivkohlefilter gewechselt, der dafür sorgt, dass keine schädlichen Abgase oder Pollen ins Auto gelangen.

Um Verschleiß zu vermeiden, wird empfohlen, die Klimaanlage beim Fahren mindestens zehn Minuten laufen zu lassen – auch im Winter. Und wer auf Nummer sicher gehen will, schaltet die Kühlfunktion kurz vorm Ziel aus, lässt das Gebläse aber an, bis das Auto zum Stehen kommt. Dadurch wird Restfeuchtigkeit in der Anlage beseitigt und der Bildung von Bakterien, Schimmel und unangenehmem Geruch vorgebeugt.