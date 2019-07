Zürich

Klimaaktivisten blockieren Eingänge von Schweizer Banken

Klimaaktivisten haben mit einer Blockade der Eingänge der Hauptsitze der beiden größten Schweizer Banken für einen Ausstieg aus der Öl-, Kohle- und Gasförderung demonstriert. Die Organisation „Collective Climate Justice“ warf der UBS und der Credit Suisse vor, solche Geschäfte zu finanzieren. Nach mehreren Stunden räumte die Polizei das Gelände – sowohl vor der UBS in Basel als auch vor der Credit Suisse in Zürich. Die Aktivisten sehen in den Banken „die Hauptverantwortlichen des Schweizer Finanzplatzes für die weltweite Klimakatastrophe“.