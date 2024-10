Kleinlaster mit Pedalantrieb – XCYC Pickup mit Kipper-Aufbau

Von Mario Hommen, SP-X

i Die Kipper-Variante des XCYC basiert auf dem Work 4.0 Foto: YouMo

Schüttgüter sind in der Regel schwer, weshalb sich der Transport per Lastenrad eigentlich nicht anbietet. Der XCYC Pickup will in Zukunft die Ausnahme von dieser Regel sein.