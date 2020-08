In der Nacht vom 23. auf den 24.08.2020 wurde in der Hermann-Josef-Marx-Straße aus einem Carport ein Kleinkraftrad gestohlen.

Unbekannte Täter entwendeten das Kleinkraftrad der Marke Hercules, Modell KX 5, nachdem sie ein Kabelschloss durchtrennt hatten. An dem Kleinkraftrad war das Versicherungskennzeichen „585-RPL“ angebracht. Hinweise zu dem Fahrzeug oder den bisher unbekannten Tätern werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.



