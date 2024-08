Kleinflugzeug abgestürzt – Insassen nur leicht verletzt

Eine Cessna stürzt bei Rüdesheim in einen Wald an einem Flugplatz. Die Insassen überleben «wie durch ein Wunder». Offenbar handelte es sich um einen Schulungsflug.

Rüdesheim (dpa) – Beim Absturz eines Kleinflugzeuges bei Rüdesheim am Rhein sind zwei Männer leicht verletzt worden. «Wie durch ein Wunder wurden die Insassen nicht schwerer verletzt», sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Die Cessna sei bei einem Manöver kurz hinter dem Segelflugplatz in den Wald gestürzt, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.

Die Maschine kollidierte den Angaben der Feuerwehr zufolge mit mehreren Bäumen und wurde stark beschädigt, so seien die Flügel teils abgebrochen. Die beiden Männer zwischen 40 und 60 Jahren hatten das Kleinflugzeug bereits verlassen, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehr stoppte den Austritt von Kraftstoff an der Maschine. Es brach kein Feuer aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es sich um einen Schulungsflug gehandelt, sagte Ehresmann. Das Flugzeug war demnach in Mainz-Finthen gestartet. Dem Kreisbrandmeister zufolge sei bei dem Manöver über dem Flugplatz offenbar ein Flugfehler passiert, bevor die Maschine abstürzte. Den Angaben zufolge waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zum Absturz dauern an.