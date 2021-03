Der Radioempfang per DAB bietet im Auto viele Vorteile. In älteren Fahrzeugen fehlt die Technik allerdings oftmals. Doch gute Nachrüstlösungen bekommt man schon für kleines Geld.

SP-X/Köln. Wer unterwegs im Auto gerne Radio hört, weiß den Nutzen des digitalen DAB-Empfangs meist zu schätzen. Beim Neukauf eines mit Radio ausgestatteten Automobils ist mittlerweile DAB+ serienmäßig an Bord, denn laut Telekommunikationsgesetz muss die Empfangstechnik in Radios seit Ende 2020 vorhanden sein. Bei älteren Autos fehlt sie hingegen oftmals. Das kann sogar zum Problem werden, denn der klassische UKW-Empfang wird in Europa zum Auslaufmodell. In Norwegen wurde er zum Beispiel 2017 bereits abgeschaltet. Andere Länder werden folgen. Ein neues Radio muss man sich deshalb allerdings nicht zwingend für sein Auto kaufen, denn es gibt vielseitig talentierte Nachrüstsysteme für überschaubare Summen.

Die Vorteile von DAB liegen klar auf der Hand: Der Lieblingssender bleibt selbst über lange Strecken hinweg ohne lästiges Rauschen klar und robust empfangbar. Das ist vor allem der Fall, wenn DAB+ an Bord ist. Einige Sender, wie etwa Deutschlandradio, sind sogar landesweit und durchgehend empfangbar. Neben dem störungsfreien Empfang und einer besseren Wiedergabequalität sind außerdem mehr Sender sowie Zusatzinformationen zum Wetter und Nachrichten abrufbar. Auch der lästige Suchlauf für einen Sender entfällt, denn über die empfangbaren Stationen kann man sich meist einen schnellen Überblick verschaffen.

Wer die Vorteile der DAB-Technik im Auto nutzen will, kann sein vorhandenes Audiosystem darauf ertüchtigen. Die einfachste und günstigste Lösung ist die Nachrüstung eines Digitalradio-Empfangsadapters. Ähnlich wie beim Anschluss eines MP3-Spielers wird dabei ein kleines Gerät über den Aux-Anschluss an das Audiosystem angeschlossen. Oft sind das Geräte, die wenige Zentimeter im Quadrat messen und entsprechend problemlos einen passenden Platz im Armaturenbrett finden. In vielen Fällen sind die Empfangsadapter mit einem Display und weiteren Extras wie etwa einer Freisprechvorrichtung fürs Handy, Speicherkarten-Slot sowie mit USB-Anschlüssen zum Laden von Smartphones gerüstet.

Bietet das im Fahrzeug vorhandene Audiosystem keinen Aux-Anschluss, können viele der angebotenen Adapter alternativ auch die per DAB empfangenen Informationen in ein UKW-Signal wandeln, welches sich dann über eine bestimmte Frequenz mit dem alten UKW-Radio empfangen lässt. Die kleinen DAB-Adapter werden vielfach zu Preisen um 50 Euro angeboten, einige wenige Angebote liegen sogar über 100 Euro.

Dreistellig wird es in der Regel, wenn man sich gleich ein komplett neues Audiosystem zulegt. Auch hier finden sich viele Angebote, die selbstredend DAB-Empfang ermöglichen und dann noch in der Regel viele weitere moderne Funktionen bieten. Die flacher bauenden Ein-DIN-Systeme setzen meist auf eine monochrome Displayanzeige sowie einer Bedienoberfläche mit Druck- und Drehreglern. Doppel-DIN-Geräte werden vornehmlich mit großen Farbtouchscreens sowie mit diversen Infotainment-Funktionen wie GPS-Navigation und Konnektivitätstechnik angeboten. Die großen Geräte sind oftmals mit Oberflächen im Look des jeweiligen Fahrzeugtyps erhältlich. Meist kosten solche großen Multimediageräte um 200 Euro, einige liegen sogar jenseits von 500 Euro. Wer einen einfachen DIN-Schacht hat, findet mittlerweile auch passende Geräte, denen ein Touchscreen in Doppel-DIN-Format vorgelagert ist.

Bei allen Geräten sollte der Einbau in Eigenregie möglich sein. In vielen Fällen finden sich im Netz Videos, die den Einbau erklären. Bei den kleinen Adaptern kann es oft etwas nervig sein, die für Stromversorgung, Audioanschluss und die Zusatzantenne nötigen Kabel sauber und möglichst unsichtbar zu verlegen. Zudem muss man für den Adapter selbst einen passenden Platz zum festen Arretieren finden. Auch hier bietet das Netz Anregungen für smarte Lösungen. Was die Anbringung und die Verlegung der Leitungen betrifft, sind Einsteck-Systeme für die DIN-Schächte die in der Regel eleganteren Lösungen.

Mario Hommen/SP-X