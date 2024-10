Kleiner Muskelfaserriss: Pause für VfB-Profi Führich

Anzeige

Stuttgart (dpa). Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Chris Führich verzichten. Der Nationalspieler hat sich am Freitag beim deutschen 2:1-Sieg in Bosnien-Herzegowina einen «kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich» zugezogen und falle voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus, teilte der Vizemeister mit.

Nach dem Spiel in der Nations League hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits erklärt, dass der 26-Jährige vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen und beim Länderspiel-Klassiker am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande fehlen werde. Führich war in Zenica in der 82. Minute eingewechselt worden und damit zu seinem siebten Länderspieleinsatz gekommen.