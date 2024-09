Plus „Kleine Maßnahmen haben eine große Wirkung“ – Im Gespräch: Philip Ostbomk, Michelin Vice President Sales B2B Europa Nord Von Elfriede Munsch, SP-X i Philip Ostbomk, Michelin Vice President Sales B2B Europa Nord Foto: Michelin Wenn Mobilität CO2-frei stattfinden soll, reicht es nicht, elektrisch zu fahren. Was Reifenhersteller beispielsweise im Transportbereich leisten können, erläutert Philip Ostbomk von Michelin. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Bis 2050 will Europa klimaneutral sein, was auch für die Autoindustrie eine Herausforderung ist. Dazu leisten auch Reifenhersteller wie Michelin einen Beitrag. Das Unternehmen hat sich mit einer „All Sustainable“-Strategie verpflichtet, ab 2030 in allen Reifen 40 Prozent umweltfreundliche Materialien einzusetzen. Bis 2050 sollen Pneus komplett aus solchen Materialien ...