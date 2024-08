Kleine Elefanten für große Erfolge – 40 Jahre Lancia Ypsilon

Anzeige

SP-X/Köln. Mehr Drama geht eigentlich nicht. Lancia ist schon viele Schein-Tode gestorben, zuletzt, als sich die italienische Nobelmarke 2017 aus Deutschland und allen Exportmärkten zurückzog. Jetzt feiert der Traditionshersteller, dessen Wurzeln fast 120 Jahre zurückreichen und der lange Zeit zu den innovativsten Autoherstellern überhaupt zählte, seine Rückkehr aufs internationale Parkett der Premiumplayer. Den Start setzt aber nicht etwa ein großer Luxusliner wie ein neuer Gamma, sondern der kleine Lancia Ypsilon. Während Mercedes oder Audi ihre Einstiegstypen in Frage stellen, wagt Lancia mit der fünften Generation des Ypsilon die große Oper. Steht dieser Miniflitzer doch seit rund 40 Jahren für eine Erfolgsgeschichte in italienischer Alta Moda. Mit dem Y10 – so hieß die erste Auflage des Kleinwagens – kreierte die damalige Fiat-Tochter einen Kulttypen, der zum Inbegriff des italienischen Fashion-Minis avancierte. Aber auch Sportlichkeit stellte der Ypsilon zur Schau. Davon kündeten anfangs starke Turbos und dann Typen mit fröhlich losstürmenden Elefanten auf den Logos: Eine Reminiszenz an legendäre Lancia-Rallyeautos, die mit dem Signet der Dickhäuter siegten. Tatsächlich war ein Elefantino schon in den 1950ern für Gianni Lancia das Glückssymbol; der Sohn des Firmengründers Vincenzo wollte so seine Erfolge absichern. Desolate Finanzen konnte der Elefantino damals nicht verhindern. Anders der Ypsilon. Dieser reüssierte bis zuletzt.

Kleinster Lancia mit großem Glückssymbol – Der Lancia Ypsilon gewinnt mit dem Elefantino Sympathien, hier im Werbespot von 2013 Foto: Lancia_Stellantis_Italien

Wer hätte das gedacht: Noch 2023 feierte die Ein-Modell-Marke-Lancia mit dem bereits zwölf Jahre alten Ypsilon Platz drei in den italienischen Verkaufscharts. Vor allem modebewusste Frauen liebten die immer neuen extravaganten, oft limitierten Editionen des 3,84 Meter kurzen Fünftürers, der etwa in den Revieren des (BMW) Mini wilderte. In neuer fünfter Auflage wächst der kleine Italiener jetzt um gut einen Viertelmeter, denn er basiert auf der Stellantis-Architektur, die auch die Konzerngeschwister DS3, Peugeot 208 oder Opel Corsa nutzen. Ob dieser erstmals auch vollelektrisch lieferbare und für Rallyepisten präparierte italienische Flitzer den Boden für ein europäisches Lancia-Comeback bereiten kann? Helfen sollen bemühte Zitate aus der Vergangenheit der fast 120 Jahre alten Turiner Edelmarke. Etwa runde Rückleuchten und ein HF-(High Fidelity)-Logo für den stärksten Ypsilon: Power-Insignien, die der vielfache Rallyechampion Lancia Stratos in den 1970ern zur Schau stellte. Und auch einen Elefanten mit ausgetrecktem Rüssel als Maskottchen gibt es.

Provokateur mit Premiumanspruch – Kraftzwerg Lancia Y10 Turbo mit polarisierendem Kammheck von 1985 Foto: Lancia_Stellantis

Das tierische Erfolgsgeheimnis dieses Elefantino brachte 2013 eine Werbespot-Serie mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: Ein Baby-Elefant begleitete zwei junge im Urban-Chic gekleidete Italienerinnen beim Bummel durch exklusive Shoppingmalls und assistierte beim Verstauen ihrer Einkäufe im Gepäckabteil des Lancia Ypsilon. Ob als Edition „Elephant ‘13“ oder „Elephant ‘14“, das tierisch-sympathische City-Car platzierte sich prompt im Spitzensegment der Italo-Zulassungscharts – dort wo schon 1985 der 3,39 Meter kurze Lancia Y10 die etablierten Mini-Car-Größen durch avantgardistisches Design provozierte. Für den progressiven Auftritt mit polarisierendem, aerodynamischem Kammheck – der cW-Wert des Y10 betrug damals sehr gute 0,31 – zeichnete überraschend das Centro Stile Fiat verantwortlich. Pininfarinas und Giugiaros erste Entwürfe für das neue Lifestyle-Vehikel waren den Lancia-Verantwortlichen zu zahm geraten. Der Y10 – der Name bezog sich auf den Entwicklungscode – sollte sich mehr noch als sein seit 1969 gebauter Vorgänger A112 durch exaltiertes Styling und anspruchsvolle Ausstattungen wie Alcantara-Applikationen von Allerwelts-Kleinwagen wie Ford Fiesta, VW Polo oder Fiat Panda unterscheiden. Mit letzterem teilte der sich Y10 aber die Plattform.

Noblesse im Miniformat und dennoch technisch mit dem Fiat Panda verwandt – Der ab Modelljahr 1985 gebaute Lancia Y10 Foto: Lancia_Stellantis_Italien

Tatsächlich sicherte die exzentrische Couture dem Y10 auf Anhieb den einst bedeutenden Design-Award Torino-Piemonte. Mit technischen Spezialitäten wie der damals in der kleinen Klasse ungewöhnlichen Allrad-Option und einem 63 kW/85 PS starken Turbo, der für Sprintwerte im Sportwagen-Segment genügte, trafen die Lancia-Strategen den Zeitgeist der High-Tech-verliebten 1980er Jahre. Auch die 1989 eingeführte CVT-Automatik symbolisierte technologischen Fortschritt und Komfort, den speziell Frauen schätzten. Praktische Nachteile wie das 150 Liter kleine Kofferräumchen (bei umgelegter Rückbank immerhin 785 Liter) oder starke Kunststoffausdünstungen wurden kompensiert durch Komfort-Goodies und Luxus, der Oberklasseansprüche genügte. Bulgaro-rote Lederpolster von der Manufaktur Poltrona Frau etwa im Y10 Ego oder eisgraues Alcantara im Y10 Mia: So verschaffte der kleinste Lancia dem Hersteller auch hierzulande einen kräftigen Aufwärtsschub mit respektablen 0,7 Prozent Marktanteil um 1990. Zur Einordung: Alfa Romeo freut sich aktuell über 0,3 Prozent.

Allradpionier im City-Car-Segment – Der Lancia Y10 4WD startete 1986 als noble alternative zum Fiat Panda 4x4 Foto: Lancia_Stellantis_Italien

Noch besser machten es Y und Ypsilon, wie die Generationen zwei und drei der Baureihe hießen. Nach 1,1 Millionen Y10 sollte der technisch auf dem Fiat Punto basierende Lancia Y die Noblesse dieses Anti-Allerweltskleinwagens ab 1996 ins neue Jahrtausend transportieren. Dazu gestaltete der von Pininfarina zu Lancia gewechselte Designer Enrico Fumia die Seitenansicht in strengen grafischen Konturen, während die Linien der leicht V-förmigen Heckklappe an den kompakten Lancia Ardea von 1939 erinnerten. Eine maximale Individualisierung symbolisierte zur Zeit der Jahrtausendwende luxuriösen Lifestyle, und deshalb gab es den Lancia Y nicht nur in exklusiven Editionen wie Elefantino Blu und Elefantino Rosso, sondern auch in 101 Außenlackierungen. Nur die schwächlichen Motoren mit 40 kW/55 PS und 63 kW/86 PS passten nicht zum stürmischen Elefantino-Signet, da boten andere Kleine mehr Power.

Lifestyle-Liebling modebewusster Frauen – Lancia Y10 im deutschen Großstadtverkehr zu Beginn der 1990er Jahre Foto: Lancia_Stellantis

Auch als BMW zu Beginn der Nuller-Jahre mit dem New Mini inklusive Cooper auftrumpfte und Citroen später starke DS3 folgen ließ, blieb Lancia dabei, den 2003 eingeführten Ypsilon und die 2011 folgende Ypsilon-Neuauflage (nun erstmals mit fünf Türen) eher zurückhaltend zu motorisieren; speziell die italienischen Käuferinnen präferierten ohnehin spritsparende Diesel. Umso mehr überrascht heute die Kehrtwende beim kommenden Ypsilon, der bis zu 206 kW/280 PS auf die Straße bringen soll. Die Vorgänger fanden ihre Fans stets als Trendmobile, die den unterschiedlichsten Modeströmungen folgten, so gab es die Auflagen drei und vier als Edition Moda Milano, Versus, Momo oder eben immer wieder mit einem Elefanten. Die Zukunft wird zeigen, ob der fünfte Ypsilon diese Erfolgsstory außerhalb Italiens revitalisieren kann.

Mit kleinen Edelflitzern reüssiert der Fiat-Konzern seit 1969 – hier der bis 1986 gebaute Y10-Vorgänger Lancia A112 Foto: Lancia_Stellantis

Die Wertentwicklung des kleinsten Lancia als Klassiker erklärt Aleksandra Lippert von der Bewertungsorganisation Classic Analytics: „Schicke Kompaktwagen mit edler Anmutung waren seit jeher eine Spezialität von Lancia, auch wenn das kantige Heck mit schwarz lackierter Klappe nicht jedermanns Geschmack war. Überlebt haben vom einstigen Frauenliebling nur wenige, Fans suchen meistens die Turbo-Version, die heute im guten Zustand 7.000 Euro kostet.“

Aus Y10 wird Y – 1996 startete die zweite Generation der Lancia-Ypsilon-Serie Foto: Lancia_Stellantis

Damals beispiellos bunt – Der 1996 lancierte Lancia Y konnte in über 100 Lackierungen konfiguriert werden Foto: Lancia_Stellantis_Italien

Chronik:

Jetzt heißt er Ypsilon – Die 2003 eingeführte dritte Generation des Kleinwagens punktete mit Sonderserien wie der Momo-Edition Foto: Lancia_Stellantis

1906: Am 29. November gründet Vincenzo Lancia mit Claudio Fogolin in Turin die Lancia & C. Fabbrica Automobili

In dritter Generation erzielt der Lancia Ypsilon mit Dieselmotoren und neuen Editionen wie „Bicolor“ Erfolge Foto: Lancia_Stellantis_Italien

1908: Auf dem Turiner Salon debütiert im Januar der erste Serien-Lancia, der Tipo 51, später umbenannt in Alfa 12 HP

Erstmals fünftürig – Der von 2011 bis 2023 gebaute Lancia Ypsilon zählte in Italien zu den meistgekauften Neuwagen Foto: Lancia_Stellantis_Italien

1967: Lancia erlebt sein bisher bestes Jahr, in dem insgesamt 43.000 Fahrzeuge produziert werden

In Deutschland nur bis 2017 verkauft, in Italien bis zuletzt erfolgreich – Ypsilon Nummer vier in italienischer Werbung Foto: Lancia_Stellantis_Italien

1969: Am 24. Oktober kommuniziert Fiat die Übernahme von Lancia. Ebenfalls im Oktober präsentiert die Fiat-Tochtermarke Autobianchi den Kleinwagen A 112, der bis zum Jahre 1985 gebaut wird und dann vom Autobianchi Y10 bzw. Lancia Y10 abgelöst wird. In Deutschland startet die Vermarktung des Autobianchi A112 im Jahr 1970 zu Preisen ab rund 5.500 Mark. Schon im ersten Verkaufsjahr setzt Autobianchi hierzulande gut 6.000 Einheiten ab

Alles auf Anfang – Mit dem fünften Ypsilon kehrt Lancia 2025 auf den deutschen Markt zurück Foto: Lancia_Stellantis_Italien

1971: Der A112 ist auch als leistungsstärkere Abarth-Version mit 58 PS erhältlich und mit Preisen ab 8.435 Mark teurer als Konkurrenten wie der Mini Clubman 1275

Elefantino und HF-Geschichte reoladed – der neue Lancia Ypsilon Rally 4 HF Foto: Lancia_Stellantis

1975: Der Fiat-Konzern stellt Autobianchi unter die Führung von Lancia, so dass die Vermarktung des A112 je nach Land als Autobianchi oder als Lancia erfolgt

1981: Entwicklungsbeginn für das Projekt Y10, den Nachfolger des Autobianchi/Lancia A112

1982: Giorgetto Giugiaro und Pininfarina präsentieren Designentwürfe für den Y10. Beide Entwürfe sind Grundlage für die Formenfindung im Fiat-Designzentrum

1984: Autobianchi und Lancia Y10 werden finalisiert und Medien gezeigt

1985: Der Autobianchi bzw. Lancia Y10 feiert seine Publikumspremiere auf dem Genfer Automobilsalon. Gewinner des Designpreises Torino-Piemonte. Produktion im Werk Desio/Mailand, später auch in Arese, Pomigliano d'Arco und in Turin

1986: Im Dezember endet die Produktion des A112 nach 1.254.381 produzierten Einheiten. Im Herbst erwirbt Fiat den staatlichen Konzern Alfa Romeo und legt diesen mit Lancia im neuen selbständigen Unternehmen Alfa Lancia Industriale S.p.A. zusammen. Der Lancia Y10 4WD wird vorgestellt mit einem Allrad-Antriebskonzept ähnlich wie im Panda 4WD inklusive starrer Hinterachse

1987: In Italien werden in diesem Jahr 150.000 Einheiten des Y10 verkauft. Erste Sondermodelle Fila und Martini sowie Missoni

1989: Im Februar Facelift und Einführung des Selectronic-Getriebes, einer CVT-Automatik mit stufenloser Übersetzungsanpassung

1990: Insgesamt wurden bisher 655.000 Lancia Y10 produziert

1991: Im Rahmen der Eingliederung von Alfa Romeo in den Fiat-Konzern beendet Lancia sein Engagement im Motorsport zu Gunsten von Alfa Romeo. Die Rechtslenker-Versionen des Lancia Ypsilon werden eingestellt (Großbritannien und Japan). Neu sind die Ypsilon-Sonderserien Mia und Ego

1992: Facelift mit neuem Frontdesign im Stil des Lancia Dedra, größeren Heckleuchten etc. Neue Motoren, jetzt für alle Märkte ausschließlich mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator (in Deutschland entsprechend der Gesetzeslage schon früher). Anfang des Jahres Sondermodell Avenue. Zum Turiner Salon zeigt die Carrozzeria Marazzi den Y10 Certa. Insgesamt wurden bisher 850.000 Autobianchi/Lancia Y10 gebaut

1993: Ende des Jahres Entwicklungsstart für die zweite Generation des Kleinwagens unter dem Code „Type 840“

1995: Die Marke Autobianchi wird eingestellt

1996: Die zweite Generation des kleinen Lancia geht nach der Pressevorstellung in Rom im Januar an den Start unter der Bezeichnung Y. Verantwortlicher Designer des auf 3,72 Meter Länge gewachsenen Kleinwagens war Enrico Fumia. Das Heck-Design orientiert sich am Vorkriegstyp Lancia Ardea. Schon in den ersten beiden Monaten nach Vorstellung gehen für den Lancia Y 42.000 Bestellungen ein

1997: Sonderserien Blue Elephant und Red Elephant

1998: Sonderserie Cosmopolitan

2000: Im Oktober Facelift, erkennbar an neuer Front- und Heckgestaltung mit anderen Stoßfängern, Leuchten und Grill

2001: Sonderserie Dodo

2002: Sonderserien Vanity und Unica

2003: Nach rund 800.000 gebauten Einheiten des Y (1996-2003) debütiert im September die dritte Generation des Mini-Lancia unter der Modellbezeichnung Ypsilon (interner Code Typ 843). Die Produktion erfolgt im Fiat Werk Melfi, später in Termini Imerese Palermo auf Sizilien. Neu bei dieser Generation sind die zur Wahl stehenden Dieselmotoren. Sonderserie Lancia Ypsilon Passion

2004: Sonderserie Bi-Color

2005: Sonderserie Momodesign

2006: Im Herbst Facelift mit modifiziertem Motorenangebot, neuem Frontgrill etc.

2007: Lancia firmiert nun als Lancia Automobiles SpA. Neue Ypsilon-Sonderserie Momo Sport

2008: Lancia Ypsilon ist als Sonderserie Moda Milano im Angebot

2009: Frische Sonderserie Ypsilon Versus

2010: Neu ist das Sondermodell Lancia Ypsilon Elle

2011: Auf dem 81. Genfer Automobilsalon feiert der Lancia Ypsilon in vierter Generation Weltpremiere, erstmals in einer fünftürigen Version. Die Produktion erfolgt in Tychi/Polen, weil das Werk auf Sizilien geschlossen wurde. In Japan, Großbritannien und Irland erfolgt der Vertrieb des neuen Ypsilon unter der Marke Chrysler. Schon im Startjahr des erneuerten Ypsilon gibt es die Sonderserie Black&White

2012: Der Lancia Ypsilon 1.2 wird als Autogas-Version eingeführt

2013: Der Lancia Ypsilon 0.9 Twinair wird als Erdgas-Version lanciert. Zwei neue Ypsilon Sonderserien, die Versionen Elephant '13 und Momodesign

2014: Neu ist die Lancia-Ypsilon-Sonderserie Elephant '14 und die Sonderserie Elle. Die schrittweise Einstellung der Marke Lancia bzw. die Beschränkung auf den Heimatmarkt wird bekanntgegeben

2015: Auf dem Genfer Salon feiert Lancia den 30. Geburtstag des Ypsilon mit zwei Sonderserien „30th Anniversary“ in der Farbe Ultramarine Blue bzw. in der Zweifarbenlackierung Glam Powder Pink und Vulcano Black. Insgesamt wurden bislang 2,7 Millionen Einheiten des Ypsilon ausgeliefert. Neben dem Voyager ist der Ypsilon vorläufig der letzte Lancia auf dem deutschen Markt. Auf verschiedenen Märkten erfolgt der Vertrieb unter dem Markenzeichen Chrysler. Auf der Frankfurter IAA präsentiert Lancia noch eine Facelift-Version des Ypsilon

2016: Abverkauf von Lancia in Deutschland. Beschränkung der Marke auf den italienischen Markt

2017: Im April beendet Lancia den Vertrieb außerhalb Italiens endgültig

2022: In diesem Jahr und im Folgejahr erreicht der Lancia Ypsilon einen vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, denn in Italien belegt er Platz drei unter den meistverkauften Pkw

2023: Lancia kündigt seine Rückkehr auf Märkte außerhalb Italiens an und zeigt in dem Konzeptfahrzeug Pu+Ra HPE Designsprache, Komfort-Schwerpunkte und elektrifizierte Antriebstechniken künftiger Modelle

2024: Im April läuft nach mehr als drei Millionen Einheiten die vierte Generation des Ypsilon aus. Mit der neuen, fünften Generation des Ypsilon startet Lancia die Rückkehr in mehrere europäische Länder außerhalb des Heimatmarkts. Zunächst als limitiertes Sonderedition Cassina mit einem zu 100 Prozent elektrischem Antrieb vorgestellt, soll der neue Lancia Ypsilon in Deutschland ab Mitte 2025 auch als Mildhybrid mit 74 kW/100 PS starkem Dreizylinder-Benziner angeboten werden. Lancia kündigt außerdem zwei sportliche Spitzentypen des neuen Ypsilon an. Der vollelektrische Serientyp Lancia Ypsilon HF leistet 206 kW/280 PS, und mit dem Lancia Ypsilon Rally 4 HF will die Marke in den Rallyesport zurückkehren. Konstruktiv basiert der Ypsilon auf der CMP-Plattform des Stellantis-Konzerns, ebenso wie der Opel Corsa oder der Peugeot 208

Wichtige Motorisierungen:

Lancia Y10 (Generation 1) mit 1,0-Liter-Vierzylinder-Motor (33 kW/45 PS);

Lancia Y10 (Generation 1) mit 1,1-Liter-Vierzylinder-Motor (37 kW/50 PS bzw. 38 kW/52 PS bzw. 40 kW/55 PS bzw. 42 kW/57 PS bzw. 63 kW/85 PS);

Lancia Y10 (Generation 1) mit 1,3-Liter-Vierzylinder-Motor (53 kW/72 PS bzw. 57 kW78 PS);

Lancia Y (Generation 2) mit 1,1-Liter-Vierzylinder-Motor (40 kW/55 PS);

Lancia Y (Generation 2) mit 1,25-Liter-Vierzylinder-Motor (44 kW/60 PS bzw. 59 kW/80 PS bzw. 63 kW/86 PS);

Lancia Y (Generation 2) mit 1,4-Liter-Vierzylinder-Motor (55 kW/75 PS bzw. 59 kW/80 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 3) mit 1,2-Liter-Vierzylinder-Motor (44 kW/60 PS bzw. 51 kW/69 PS bzw. 59 kW/80 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 3) mit 1,4-Liter-Vierzylinder-Motor (57 kW/77 PS bzw. 70 kW/95 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 3) mit 1,3-Liter-Vierzylinder-Diesel (51 kW/70 PS bzw. 55 kW/75 PS bzw. 66 kW/90 PS bzw. 77 kW/105 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 4) mit 0,9-Liter-Zweizylinder-Motor (63 kW/85 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 4) mit 1,0-Liter-Dreizylinder-Motor (51 kW/70 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 4) mit 1,2-Liter-Vierzylinder-Motor (51 kW/69 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 4) mit 1,3-Liter-Vierzylinder-Diesel (70 kW/95 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 5) mit 1,2-Liter-Dreizylinder (74 kW/100 PS);

Lancia Ypsilon (Generation 5) mit Elektromotor (115 kW/156 PS);

Lancia Ypsilon HF (Generation 5) mit Elektromotor (206 kW/280 PS).

Ausgewählte Preise:

Lancia Y10 fire (1985): ab 13.200 Mark

Vorgänger Lancia A112 '85: ab 10.990 Mark

Lancia Y10 fire (1986): ab 12.950 Mark

Lancia Y10 fire LX (1986): ab 14.250 Mark

Lancia Y10 Turbo (1986): ab 16.990 Mark

Lancia Y10 fire 1.1 i.e. (1991): ab 15.000 Mark

Lancia Y10 fire LX i.e. (1991): ab 16.500 Mark

Lancia Y10 GT i.e. (1991): ab 17.500 Mark

Lancia Y 1.2 LE. (1997): ab 19.650 Mark

Lancia Y 1.4 LS. (1997): ab 21.650 Mark

Lancia Ypsilon 1.2 8V (2004): ab 11.500 Euro

Lancia Ypsilon 1.2 16V (2004): ab 13.250 Euro

Lancia Ypsilon 1.4 16V (2004): ab 13.750 Euro

Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 70 PS (2004): ab 13.350 Euro

Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 75 PS (2009): ab 16.300 Euro

Lancia Ypsilon 1.3 Multijet Sport 105 PS (2009): ab 18.250 Euro

Lancia Ypsilon 1.2 8V (2012): ab 12.600 Euro

Lancia Ypsilon 0.9 Twinair (2012): ab 13.800 Euro

Lancia Ypsilon 1.3 Multijet (2012): ab 15.350 Euro

Lancia Ypsilon 0.9 Twinair (2015): ab 15.300 Euro

Lancia Ypsilon 1.3 Multijet (2015): ab 16.850 Euro

Lancia Ypsilon HF (2025): keine Angabe

