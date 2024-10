Tim Kleindienst und Jonathan Burkardt könnten in der Nations League ihr Deutschland-Debüt feiern. Die Chancen scheinen recht hoch – der Bundestrainer muss in der Offensive improvisieren.

Herzogenaurach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Tim Kleindienst rechnet sich nach seiner erstmaligen Berufung in die Nationalmannschaft gute Einsatzchancen in den Nations-League-Partien aus. «Die Vorfreude ist natürlich riesig», sagte der Stürmer im Teamquartier in Herzogenaurach. «Wenn man mit einem Länderspiel nach Hause fährt, wäre es wahnsinnig schön für mich. Wie die Einsatzchancen sind? Ja, ich denke, schon relativ hoch. Als Offensivspieler hat man es da immer etwas leichter.»

Die DFB-Auswahl spielt an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande. Nach den verletzungsbedingten Absagen von Niclas Füllkrug, Jamal Musiala und Kai Havertz muss Bundestrainer Julian Nagelsmann besonders in der Offensive improvisieren.

Fußball, Nationalmannschaft, vor den Nations-League-Spielen, Deutschland, Training, Jonathan Burkardt (M) während des Trainings. (zu dpa: «Kleindiensts Vorfreude «riesig» – DFB-Debüt in Zenica?») Foto: Armin Weigel/DPA

«Es ist total falsch, sich einen riesigen Druck zu machen», sagte der 29 Jahre alte Kleindienst. Es sei «eine Ehre», überhaupt nominiert worden zu sein. Nagelsmann hatte mehrere Anläufe gebraucht: Er sei gerade im Baumarkt gewesen, als das Telefon klingelte, deshalb habe er die ersten beiden Anrufe des Bundestrainers verpasst, sagte Kleindienst.

Wie der Gladbacher ist auch der nachgerückte Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 erstmals im Kreis der DFB-Auswahl dabei. «Mein erster Fokus ist, mich im Training gut zu präsentieren und mich gut in die Gruppe einzufügen – und dann schauen wir mal, was der Trainer mit mir vorhat», sagte der 24 Jahre alte Stürmer. Er könne die Aufgabe «selbstbewusst» angehen.