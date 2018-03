Klausurtagung für Zukunft der Löwenstadt

Wenn es nach dem Willen von Stadtchef Stefan Leukel geht, soll sich der Hachenburger Stadtrat in diesem Jahr in einer Klausurtagung mit der Zukunft der Löwenstadt beschäftigen.

Mit einer solchen Klausurtagung, bei der eine „Vision 2013“ für die Oberwesterwälder Kommune entwickelt werden soll, habe man schon 2015 gute Erfahrungen gemacht, so Leukel, der hofft, dass damit auch wieder mehr Teamgeist in den Rat einzieht. Allein schon an aktuellen Themen für die nächste Zukunft ist kein Mangel: Da stehen zum Beispiel in Verbindung mit dem Hotelneubau die Umgestaltung des Burggartens und die Entwicklung des Gewerbegebietes an der B 413 an.