Klassisch, aber bunt: Jubiläumsmode auf dem Oktoberfest

Archivierter Artikel vom 24.08.2010, 09:18 Uhr

Wer ohne Tracht aufs Oktoberfest (18. September bis 4. Oktober) geht, ist mittlerweile fast schon ein Außenseiter. Ob Bayer oder nicht, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt: Dirndl oder Lederhose müssen beim Wiesnbesuch einfach sein. «Die Tendenz ist immer noch steigend», sagt Nicole Krajewski, Designerin und Einkäuferin bei Trachten Angermaier in München. In diesem Jahr werde alles klassischer und dezenter, die Kunden legten Wert auf Qualität. «Klassisch muss aber nicht zopfig sein», sagt Krajewski. «Alles ist einfach mehr an die Tradition angelehnt, modifiziert mit heutiger Farbe und Schnittführung.» Und auch die Materialien würden noch edler.

So kommen in diesem Jahr wieder alte Verarbeitungstechniken zum Einsatz. Dirndl hätten beispielsweise ein schönes Dekor am Ausschnitt, erklärt Krajewski. Es sind Stickereien zu sehen, Borten und Bordüren. Viele Seidenstoffe werden verarbeitet, allerdings nur gewebte Seide, kaum mehr bedruckte. Bei manchen Dirndln werden die Materialien gemixt, zum Beispiel ein Seidenoberteil mit einem Baumwollrock. «Das ist auch praktischer auf der Bierbank».

Bei den Farben allerdings ist nach wie vor Auffallen angesagt: Es bleibt bunt. Besonders Beerentöne sind in diesem Jahr im Trend. Sie werden klassisch mit Tannengrün und mit kräftigerem Grün kombiniert. Aber auch kräftiges Blau in allen Nuancen, wie etwa Royalblau oder Aquablau, ist im Kommen. Und Altrosa wird wieder in.

Auch die Münchner Designerin Lola Paltinger verwendet bei ihrem ausgefallenen Trachten-Label «Lollipop und Alpenrock« viel Farbe. Zudem arbeitet sie mit Borten und bestickten Schürzen aus Samt und Seide. Im Trend sieht Paltinger auch Dirndl, die die Trägerin selbst aufgepeppt hat. Zum Beispiel könne man Borten oder Strass aufbügeln und so besonders Schürzen individuell gestalten.

Die Dirndl sind wie in den vergangenen Jahren lang geschnitten. «Überm Knie geht gar nicht mehr», sagt Krajewski. Man trage das Dirndl knieumspielend und länger. Paltinger beobachtet, dass besonders junge Mädchen wieder lange Dirndl anziehen, die bis zur Wade reichen. Unterröcke bleiben unverzichtbar.

Die Schürzen sind in diesem Jahr oft aus traditionellen Materialien wie Seide, Taft und Samt gefertigt. Gabriele Hammerschick, Leiterin der Trachtenabteilung bei Lodenfrey, empfiehlt Wendeschürzen in unterschiedlichen Uni-Farben oder auch auf einer Seite kariert. Besonders praktisch seien Schürzen aus Polyester.

«Es sind auch viele Doppelschürzen im Anmarsch», sagt Krajewski. Man trage beispielsweise eine Schürze aus Seide und darüber eine durchsichtige Tüll- oder Spitzenschürze. «Schürzen sind wichtig zum Kombinieren. Durch das Verändern der Schürze kann ich aus einem Dirndl fünf machen.» Wichtig sei auch, dass die Schürze die richtige Länge habe. «Bei einem Baumwolldirndl sollte sie etwa zweieinhalb bis drei Zentimeter kürzer als der Rock sein, bei einem festlichen Dirndl bis zu einem Zentimeter kürzer», erklärt die Expertin.

Männer haben es einfacher. Sie tragen Lederhosen in allen Variationen, Karohemden und auch mal einen klassischen Trachtenhut. «Wer mit der Mode gehen will, greift zu Hemden in den neuen Blau- und Beerentönen», sagt Spieth. «Eine Weste muss eigentlich sein», findet Krajewski. «Die ist praktisch, weil sie eine Innentasche hat. Sie kleidet ungemein und man kann mit einer Weste in Lila, Pink oder Beere auch mal farblich einen Trend setzen.»