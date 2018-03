Aus unserem Archiv

Aachen

Die Familie eines Sexualtäters klagt dagegen, dass dieser rund um die Uhr von der Polizei überwacht wird. Das teilte der Anwalt der Familie in Aachen mit. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, sagte er der dpa. Der Täter war nach seiner Haftentlassung bei seinem Bruder und dessen Familie in Heinsberg in Nordrhein- Westfalen untergekommen. Durch die ständige Überwachung fühlt sich die Familie schikaniert. Der Mann wird auch nach seiner Entlassung noch als gefährlich eingestuft.