Kirchenglocke verstummt

Durch Anwohner wurden Mitarbeiter der Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Wiebelsheim am Freitag Morgen darüber informiert, dass seit mehreren Tagen die Glocke der Kirche nicht mehr zu hören sei.

Bei einer Überprüfung im Beisein der Polizei konnte festgestellt werden, dass die Funktionstüchtigkeit des Läutwerks zwar gegeben, der Klöppel der Glocke jedoch von bislang unbekanntem Täter offensichtlich vorsätzlich mit Dämmmaterial umwickelt und damit die Tonerzeugung unterbunden worden war. Zeugen, welche in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Boppard unter 06742/ 809-0 in Verbindung zu setzen.



