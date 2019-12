Berlin

Kipping fordert Gratis-Bus- und Bahnfahrten an Feiertagen

Die Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping hat gefordert, den öffentlichen Nahverkehr an Feiertagen für die Nutzer kostenlos zu machen. Das erleichtere Menschen, denen Bus und Bahnfahren bisher fremd sei, in diese Mobilitätsform reinzuschnuppern, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bus- und Bahnfahren müsse attraktiver werden. Zum einen aus sozialen Gründen: Es gehe um eine Mobilitätsgarantie für alle – unabhängig vom Auto. Zum anderen aus Gründen der Klimaneutralität, so Kipping. Dazu gehöre, neue Wege einzuschlagen.