Kindern gute Manieren nicht aufzwingen

Eltern sollten ihre Kinder nicht mit Druck zu höflichem Verhalten erziehen. Um ihren Kindern gutes Benehmen zu vermitteln, sollten Eltern es am besten vorleben.

Gute Manieren sollten Eltern nicht erzwingen. Fühlen sich die Kleinen durch ständige Ermahnungen gegängelt, weigerten sie sich vermutlich erst recht, höflich zu sein. Der beste Weg ist, Kinder gutes Benehmen vorzuleben. Bedanken sich Mutter und Vater nicht, wird es auch der Sprössling nicht tun, erläutert die Etiketteexpertin Nandine Meyden. Benutzten Eltern dagegen eine Serviette, werde das Kind dies ebenfalls ausprobieren wollen.

Übertrieben werden sollten die guten Manieren aber nicht. So sei es in Ordnung, wenn schüchterne Kinder bei der Begrüßung nicht die Hand geben oder sich nicht knuddeln lassen wollen. Darüber sehen Eltern besser hinweg und belohnen stattdessen das Positive: Hat sich das Kind zum Beispiel für etwas bedankt, können Eltern darauf hinweisen, wie sehr sich die Person darüber gefreut hat, erläutert Meyden in der Zeitschrift «Kinder».