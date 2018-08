Kinder von Bord des Rettungsschiffs in Italien

Rom

Nach tagelangem Warten haben die minderjährigen Migranten das Schiff der italienischen Küstenwache in Sizilien verlassen. Die 27 Minderjährigen konnten in der Nacht in Catania an Land gehen, wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten. Die übrigen der ursprünglich 177 Menschen, die das Schiff auf See aufgenommen hatte, dürfen allerdings weiterhin nicht aussteigen. Italiens Innenminister Matteo Salvini verlangt, dass auch andere EU-Länder Migranten von dem Schiff übernehmen. Das Schiff liegt seit Montagabend in dem sizilianischen Hafen.