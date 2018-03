Rechtzeitig vor dem Rückrundenauftakt haben sich Angreifer Massimo Cannizzaro und Verteidiger Sven Boy beim Fußball-Drittligisten Holstein Kiel im Training zurückgemeldet. Beide laborierten zuletzt an leichten Verletzungen.

Holstein will am 22. November auf dem Kunstrasenplatz in Projensdorf gegen den Regionalligisten Hamburger SV das letzte Testspiel der Winterpause bestreiten. Erster Rückrundengegner in der 3. Liga ist am 30. Januar im heimischen Holsteinstadion Nordrivale Eintracht Braunschweig.