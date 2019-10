München

An dem wegen seiner Reservistenrolle beim FC Bayern unzufriedenen Thomas Müller waren vor der Saison laut „Kicker“ unter anderem Inter Mailand und dessen Stadtrivale AC Milan interessiert. „Im jüngsten Sommer fragten die zwei Mailänder Clubs an, auch eine Mega-Offerte aus China lag ihm vor“, schrieb der „Kicker“ am Donnerstag.