Kicker: Crystal Palace mit Interesse an Bayers Kossounou

Leverkusens Verteidigung könnte in der kommenden Saison ganz anders aussehen als im Meisterjahr. Jetzt wird auch Odilon Kossounou mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Leverkusen (dpa). Odilon Kossounou vom deutschen Meister Bayer Leverkusen hat laut einem Medienbericht das Interesse von Crystal Palace aus der Premier League geweckt. Der Club von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner soll sich laut «Kicker» mit einem Transfer des 23 Jahre alten Verteidigers beschäftigen. Kossounou kam 2021 vom FC Brügge nach Leverkusen und steht dort noch bis 2026 unter Vertrag.

Leverkusen soll sich seinerseits mit Sepp van den Berg vom FC Liverpool beschäftigen. Der Verteidiger, der in der vergangenen Saison an den FSV Mainz 05 verliehen war, soll laut «de Telegraaf» auch Interesse vom VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart, Hoffenheim und Mönchengladbach geweckt haben. Auch Mainz wird wieder mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht.

Unkar ist in Leverkusen zudem, wie es mit Nationalspieler Jonathan Tah weitergeht. Der Kapitän wird seit Monaten mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Zwischen Verantwortlichen aus Leverkusen und München war es deswegen zuletzt zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.