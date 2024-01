Kia zeigt kompakte Designstudien EV3 und EV4

HANDOUT – Die Designstudie EV4 ist eine Coupé-Limousine mit Portaltüren. Foto: Kia/dpa-tmn – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Las Vegas (dpa/tmn) – Die Flotte der Elektromodelle bei Kia bekommt Zuwachs: Nachdem die Koreaner bereits mit großen Modellen EV6 und EV9 am Start sind, haben sie jetzt in Las Vegas auf der CES erstmals vor großem Publikum die beiden kleineren Modelle EV3 und EV4 gezeigt.

HANDOUT – SUV für die Kompaktklasse: Der EV 3 soll Modellen wie dem VW ID.3 Konkurrenz machen. Foto: Kia/dpa-tmn – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Fürs erste zwar noch reine Designstudien, sollen sie dem Hersteller zufolge in den nächsten zwei Jahren in den Handel kommen und so die Preise zunächst auf bis zu rund 30 000 Euro drücken.

Beim EV4 handelt es sich dabei um eine Art Coupé-Limousine mit Portaltüren, der EV3 wird ein SUV für die Kompaktklasse, das gegen Autos wie den VW ID.3 oder den elektrischen Renault Mégane antritt. Angaben zu den technischen Details und den Fahrleistungen hat Kia noch nicht gemacht.