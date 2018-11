Khashoggi-Affäre: Macron will Kronprinz bei Gipfel treffen

Buenos Aires

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Rande des G20-Gipfels mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die Khashoggi-Affäre sprechen. Vor dem Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte in Buenos Aires solle es zudem morgen ein Koordinationstreffen der Europäer geben, sagte Macron in der argentinischen Hauptstadt. Der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi war in der Türkei getötet worden. Bin Salman wird vorgeworfen, den Mord an Khashoggi in Auftrag gegeben oder zumindest davon gewusst zu haben.