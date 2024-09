Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann kommt vor Beginn des Berufungsprozesses am Landgericht in den Gerichtssaal. Lehmann wird vorgeworfen einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt haben und war deshalb im vergangenen Jahr wegen Sachbeschädigung, Beleidigung von Polizisten und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je 2000 Euro verurteilt worden, insgesamt 420 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft und Lehmann haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. (zu dpa: ««Kettensägen»-Prozess: Lehmann muss 135.000 Euro zahlen») Foto: Sven Hoppe/DPA