Ketten und Co.: Schmuck muss zur Körpergröße passen

Schmuckstücke müssen zur Körpergröße passen. Bei kleinen Frauen wirken riesige, glitzernde Colliers auf den Betrachter «überwältigend», erläutert die Stilberaterin Dagmar Bothe aus Berlin.

Und an einer großen Frau wirke eine zierliche Halskette «verloren». Auch mit der Kleidung und ihren Details muss Schmuck harmonieren. Wenn das Top oder Kleid um den Ausschnitt mit glänzenden Details wie Pailletten verziert ist, sollten Frauen an dieser Stelle nicht noch zusätzlich eine Brosche oder Halskette tragen. Bothe rät in dem Fall: «Wählen Sie dann lieber einen Armreifen.»