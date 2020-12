Kerber-Bezwingerin Brady im US-Open-Halbfinale

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 19:30 Uhr

Die amerikanische Tennisspielerin Jennifer Brady hat ihre Erfolgsserie bei den US Open fortgesetzt und steht erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

New York

Die Weltranglisten-41. gewann in New York ihr Viertelfinal-Debüt bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere gegen die Kasachin Julia Putinzewa souverän mit 6:3, 6:2. Am Sonntag war die Kielerin Angelique Kerber gegen Brady phasenweise chancenlos gewesen und im Achtelfinale ausgeschieden.

Die 25-jährige Brady spielt nun gegen Mitfavoritin Naomi Osaka aus Japan oder ihre US-Landsfrau Shelby Rogers um den Einzug ins Endspiel. Ihr Sieg ist auch ein Erfolg für Michael Geserer, den früheren Trainer der deutschen Nummer zwei Julia Görges.

© dpa-infocom, dpa:200908-99-481022/3