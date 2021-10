Mehren

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 29.09.2021, 08:00 Uhr, bis Freitag, 01.10.2021, 18:30 Uhr, wurden durch bisher unbekannten Täter beide Kennzeichenschilder samt Halterung eines silberfarbenen Pkw Toyota Yaris auf dem Mitfahrerparkplatz bei der Raststätte in der Gewerbegebietsstraße in Mehren entwendet.