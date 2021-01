Kennzeichen von VW Caddy gestohlen

In der Nacht von Montag, 25. Januar, auf Dienstag, wurden in der Gemeinde Ormont, Kyllstraße, beide Kennzeichen von einem VW Caddy entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm unter Tel: 06551/9420 zu wenden.



