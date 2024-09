Keiner fällt durch – Ganzjahresreifen im Test

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Der Verkehrsclub ACE hat gemeinsam mit der technischen Prüfgesellschaft GTÜ sowie dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs ARBÖ neun Ganzjahresreifen der Größe 215/50 R 18 getestet. Die Allwetterreifen wurden unter Winter- und Sommerbedingungen auf einem VW T-Roc geprüft. Die Pneus mussten bei Schnee und Nässe sowie auf trockener Fahrbahn unter anderem beim Bremsen und Handling ihr Können unter Beweis stellen.

Foto: GTÜ

Testsieger ist der der Continental All Season Contact 2 mit 193 von maximal 250 möglichen Punkten, gefolgt vom Michelin Crossclimate 2 SUV mit 190 Punkten. Beide Reifen erhielten ein „sehr empfehlenswert“. Mit je 177 Punkten zeichneten die Tester den Bridgestone Turanza All Season 6, den Goodyear Vector 4 Season Gen-3 und den Pirelli Cinturato All Season SF2 als „empfehlenswert“ aus. Beim Vredestein Quatrac Pro+ (166 Punkte), Maxis Premitra All Season AP3 SUV (164 Punkte), Falken Euroall Season ASZ10 (163 Punkte) und Toyo Celsius AS2 (160 Punkte) vergaben die Tester ein je „bedingt empfehlenswert“.

Elfriede Munsch/SP-X