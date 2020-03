Olympia-Qualifikationen

Keine Wettkämpfe, keine Tokio-Tickets?

Frust, weil nichts stattfindet. Trainingsrückstand, weil die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Sorge um die eigene Gesundheit. Und das alles in einer Phase, in der auch in Deutschland viele Sportlerinnen und Sportler das Tokio-Ticket lösen wollen. Nur wie?

Lesezeit: 3 Minuten