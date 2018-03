Aus unserem Archiv

Ottawa

Glück im Unglück für fast 50 Menschen an Bord eines US-Flugzeugs in Kanada: In Ottawa ist eine Embraer 145 von United Airlines von der Landebahn gerutscht und beschädigt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde aber keiner der 44 aus Chicago kommenden Passagiere verletzt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben des kanadischen Senders CBC hatte sich vor gut einem Jahr fast der selbe Unfall ereignet, als auch eine Embraer 145 von United Airlines über die Landebahn hinausschoss. Damals waren drei Menschen verletzt worden.