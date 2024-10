«Keine strukturellen Verletzungen» bei Stürmerstar Kane

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Stürmerstar Harry Kane vom FC Bayern München kann aufatmen. Der Engländer hat sich im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag «keine strukturelle Verletzung» zugezogen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.Kane musste beim 3:3 zwischen den Frankfurtern und den Bayern wie schon in der Vorwoche im Duell mit Bayer Leverkusen (1:1) vorzeitig vom Platz. Der England-Kapitän war von Frankfurt aus dennoch direkt auf die Insel geflogen. Der 31-Jährige war von den Ärzten der englischen Fußball-Nationalmannschaft untersucht worden, eine schwere Verletzung des Kapitäns wurde dabei ausgeschlossen. England spielt in der Nations League am Donnerstag gegen Griechenland und am Sonntag in Finnland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Die beiden Franzosen Dayot Upamecano und Mathys Tel müssen dagegen eine Pause einlegen. Upamecano habe muskuläre Oberschenkelbeschwerden, so der Club. Laut der französischen Tageszeitung «L'Equipe» soll es sich um einen Muskelfaserriss handeln. Die Münchner hoffen, dass der 25-Jährige ihnen nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 19. Oktober wieder zur Verfügung steht. Tel laboriert laut Vereinsangaben an Schulterproblemen.