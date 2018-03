Keine Pause für Kanu-Asse: DM in München

Die Wettkampftour der deutschen Rennsport-Asse geht weiter. Nach Weltmeisterschaften und Olympiatest stehen bis zum Sonntag in Oberschleißheim die deutschen Kanu-Meisterschaften an.

Nach ihren Podestplätzen bei den vorolympischen Wettbewerben am Wochenende in London haben der deutsche Rekordmeister Ronald Rauhe, Sebastian Brendel (beide Potsdam), Max Hoff, Jonas Ems und Tomasz Wylenzek (alle Essen), Tina Dietze, Stefan Holtz (beide Leipzig), Martin Hollstein (Neubrandenburg) und Andreas Ihle (Magdeburg) ihre ersten Starts an diesem Mittwoch.

Erstmals finden nach Verbandsangaben am Samstag auch deutsche Meisterschaften im Paracanoeing (Kanu-Behindertensport) statt. Zu diesem Anlass werden im feierlichen Rahmen Oliver Bungers, Präsident des Bayerischen Kanu-Verbandes (BKV), und Hartmut Courvoisier, Präsident des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Bayern (BVS), eine Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Verbänden unterzeichnen. Der Freistaat Bayern ist das erste deutsche Bundesland, in dem eine solche Kooperation besiegelt wird.