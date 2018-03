Keine offenen Schnürsenkel auf der Rolltreppe

Offene Schuhbänder und herunterbaumelnde Kordeln können auf Rolltreppen für Kinder gefährlich werden. Verfangen sie sich in den Rillen der Stufen oder im Randbereich, könnte das zu schweren Verletzungen führen.

Davor warnt die Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder in Bonn. Gleiches gilt, wenn ein Kind auf der Rolltreppe stürzt und die Finger in die Rillen geraten. Deshalb sollten Eltern ihren Nachwuchs auf der Rolltreppe immer an der Hand halten. Weitere Tipps: www.kindersicherheit.de