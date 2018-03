Keine kurzfristige Entscheidung über Ehrhoff-Zukunft

Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff will nach seinem NHL-Aus frühestens am Wochenende über seine Zukunft entscheiden.

Christian Ehrhoff will seine Zukunft im Kreise der Familie besprechen.

Foto: Andy Martin Jr./ZUMA Wire – dpa

«Meine Ehefrau und die Kinder verbringen gerade die Schulferien in Holland. Dort werde ich nach meiner Ankunft erstmal hinfahren und dann dort alles in Ruhe mit meiner Familie besprechen», sagte Ehrhoff, dem offenbar mehrere Angebote aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorliegen.

Der 34 Jahre alte NHL-Veteran hatte zuletzt immer wieder betont, zum Ende seiner Karriere noch einmal für seinen Heimatclub Krefeld Pinguine spielen zu wollen. Zuletzt war zudem über ein Interesse der Kölner Haie spekuliert worden. Auch ein Engagement im europäischen Ausland kommt offenbar in Betracht. «Dazu möchte und kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen», sagte Ehrhoff zu den Angeboten.

Trotz hervorragender Leistungen mit dem Team Europa beim World Cup of Hockey im September hatte sich der Abwehrspieler nicht mit den Boston Bruins auf einen Vertrag einigen können. Nach 862 NHL-Spielen (81 Tore) für San Jose, Vancouver, Buffalo, Pittsburgh, Los Angeles und Chicago dürfte die Zeit in der nordamerikanischen Profiliga damit beendet sein. «Im Moment sieht es so aus, dass meine NHL-Karriere vorbei ist», sagte der gebürtige Moerser der «Rheinischen Post» (Dienstag) vor seiner Abreise aus Nordamerika.

Ehrhoff hatte 2011 mit Vancouver im Stanley-Cup-Finale gestanden, galt lange Zeit als bester deutscher Spieler überhaupt und war kurzzeitig sogar der bestbezahlte NHL-Verteidiger.