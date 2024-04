Paris

Sommerspiele in Paris

Keine Fechterinnen und Fechter aus Russland bei Olympia

Von dpa

i ARCHIV - In Paris werden keine Fechter aus Russland dabei sein. Foto: Hannibal Hanschke/epa/dpa

Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus werden nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Die Anmeldefrist für das europäische Qualifikationsturnier von Freitag bis Sonntag in Luxemburg ist abgelaufen – und Sportlerinnen und Sportler aus den beiden Ländern, die als neutrale Einzelathletinnen und Athleten startberechtigt gewesen wären, sind nicht angemeldet.