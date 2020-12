Keine Fan-Eskalation in Gladbach erwartet

Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 14:34 Uhr

Fankritik, Coronavirus, Schlagerspiel: Im Borussia-Park dreht sich am Samstag in der Partie zwischen Gladbach und Dortmund nicht alles um Fußball. Wie reagieren die Fans? Wie groß ist die Sorge vor Corona?

Mönchengladbach (dpa) – Die Hoffnung auf keine weiteren Fan-Eskalationen beim brisanten Topspiel in Mönchengladbach ist gewachsen, die Sorge um das Coronavirus hingegen bleibt.

Nach den Schmäh-Attacken am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp setze man nach intensivem Gesprächsaustausch auf die Vernunft der Fans. „Wir sind guter Dinge, dass wir am Wochenende nichts sehen werden, was unter Hass und Menschenverachtung fällt“, sagte Gladbachs Mediendirektor Markus Aretz. Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc ist sich sicher, dass eventuelle Proteste im Rahmen bleiben. „Ich glaube, dass kein Spielabbruch droht“, sagte er.

Die Clubs aus Dortmund und Gladbach sind besonders involviert, weil die BVB-Anhänger nach wiederholten Hass-Tiraden gegen Hopp mit einer zweijährigen Stadionsperre in Sinsheim belegt wurden. Beim letzten Gladbacher Heimspiel gegen Hoffenheim wurde Hopp ebenfalls mit einem Fadenkreuz-Banner angegriffen. „Was aufhören muss, das sind Beleidigungen und Schmähungen gegen einzelne Personen“, betonte Zorc.

Dass die mit Spannung erwartete Partie zwischen den beiden Champions-League-Anwärtern nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus überhaupt stattfinden kann, hatten die Behörden nach längerem Meinungsaustausch mit allen Beteiligten entschieden. Obwohl der vom Ausbruch am stärksten betroffene Kreis Heinsberg keine zehn Kilometer vom Borussia-Park entfernt liegt, hat NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann die Entscheidung der örtlichen Behörden verteidigt. „Wenn man Bundesligaspiele ausfallen lassen will, dann kann man das nicht in einem Bundesland entscheiden“, sagte der CDU-Politiker dem WDR.

Die vielen Borussen-Fans aus dieser Umgebung bekommen vom Verein das Angebot, ihre bereits gekaufte Karte für das Spiel zurückzugeben und stattdessen kostenlos ein anderes Spiel der Borussia zu besuchen. Auch andere Fans haben über die Online-Plattform des Clubs die Möglichkeit, ihre Tickets zum Kaufpreis anzubieten.

Für die Dortmunder ist es der Auftakt einer Reihe von drei Duellen mit großer Bedeutung. Nach dem Spiel im Borussia-Park steht die Champions-League-Begegnung mit Paris Saint-Germain an, danach das Revier-Derby gegen den FC Schalke 04. „Das ist eine ganz wichtige Woche. Da müssen wir das erste Spiel gut annehmen gegen einen unmittelbaren Konkurrenten. Wir müssen unsere Leistung im Vergleich zum letzten Spiel deutlich steigern“, sagte Zorc. Fehlen wird weiterhin Marco Reus (Muskelverletzung), wie lange bleibt offen. „Er hat am Mittwoch angefangen, in der Halle zu trainieren. Aber ich kann nicht sagen, wann er zurückkommt“, sagte BVB-Coach Lucien Favre vor der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

Hoffnung besteht hingegen beim Gladbacher Torjäger Marcus Thuram, der wegen Knieproblemen pausieren musste. „Marcus hat anständig trainiert, wenn auch nicht voll. Es sieht ganz gut aus“, sagte Trainer Marco Rose. Er freut sich auf das dritte Kräftemessen in dieser Saison mit dem BVB, der zweimal als Sieger vom Platz ging. „Es wartet eine sehr formstarke Mannschaft auf uns. Das wird sicher eine heiße Partie“, sagte Rose.