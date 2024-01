Kein zweites Streif-Training: Skifahrer Dreßen schont sich

Deutschlands Top-Abfahrer Thomas Dreßen fehlt beim zweiten Training in Kitzbühel. Es könnte eine Vorsichtsmaßnahme sein. Noch scheint sein Start in den Rennen aber offen.

Hat mit seinem Körper zu kämpfen: Thomas Dreßen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Kitzbühel (dpa) – Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen hat das zweite Abfahrtstraining in Kitzbühel am Mittwoch ausgelassen, will in den Rennen am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr/ARD und Eurosport) aber wohl an den Start gehen. Ob es klappt, scheint noch offen.

«Ich möchte mein Knie schonen», sagte der 30-Jährige. «Ich habe mir gestern alles angeschaut und weiß, wo die Kriterien liegen.» Das erste Training am Dienstag sei «solide» gewesen, erklärte der fünffache Weltcupsieger. Das Knie habe sich «gut angefühlt», es sei eine «kontrollierte Fahrt» von ihm gewesen.

Dreßen hatte 2018 in Kitzbühel sensationell gewonnen. Es folgten vier weitere Weltcup-Erfolge, aber auch viele Verletzungen und Operationen an Knie und Hüfte. Diesen Winter wollte der Oberbayer nach all den gesundheitlichen Rückschlägen wieder angreifen. Genau wie seine Teamkollegen fuhr er der Spitze zuletzt aber deutlich hinterher.

Nach der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen am vergangenen Samstag hatte Dreßen von neuerlichen Beschwerden berichtet und Tränen in den Augen. Genau wie die übrigen deutschen Speed-Spezialisten gilt er auf der Streif – sofern er denn wirklich starten sollte – diesmal als Außenseiter.