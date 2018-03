Kein Streit mit dem BVB wegen Meißner-Wechsel

Das Interesse von Borussia Dortmund an Thomas Meißner , dem 21-jährigen Innenverteidiger des FSV Mainz 05 II wird zu keinem tieferen Zwist zwischen beiden Vereinen führen.

Foto: Eva Willwacher

Der BVB will Meißner für seine zweite Mannschaft haben, die soeben in die Dritte Liga aufgestiegen ist und vom Ex-05er David Wagner trainiert wird. Meißner hat jedoch soeben erst seinen Regionalligavertrag am Bruchweg verlängert. "Dieser Vertrag beinhaltet unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit des Ausstiegs", bestätigt Axel Schuster, der Teammanager der 05er. Und zwar für den Fall, dass in dieser Transferperiode noch Erst- oder Zweitligisten bei dem 05-Amateur anklopften. Das ist geschehen, der BVB möchte den 05-Spieler nun wohl offiziell für die Profis verpflichten und dann ins Drittligateam stecken. Der Trick schmeckt den 05ern nicht so ganz. "Wir streiten uns nicht, fühlen uns auch nicht hintergangen, aber sie hätten vorher mal Bescheid sagen können", sagt Schuster. Die 05er wollen dem Spieler, der am Bruchweg rein für den Amateurkader vorgesehen ist, nicht die Chance verbauen, höherklassig zu spielen. "Dafür müssten sie sich offiziell an uns wenden und bestätigen, dass der BVB mit Thomas einen Vertrag schließen will", so der 05-Teammanager. Es gebe klare vertragliche Dinge, die von beiden vereinen peinlich genau beachtet würden, erklärte gestern Meißner-Berater Berthold Nickl auf Anfrage. Er könne aber bestätigen, dass es Gespräche gebe. Manfred Lorenz, der Amateurkoordinator der 05er, geht unterdessen davon aus, dass der Innenverteidiger den Klub verlassen wird. "Thomas Meißner hat uns seine Situation und den Wunsch in der Dritten Liga zu spielen in einem Gespräch erklärt. Ich denke, er wird wohl wechseln", sagt Lorenz. "Aber offiziell ist bisher noch nichts passiert." Da die Mainzer dem Talent jedoch anscheinend keine Steine in den Weg legen wollen, ist mit einem baldigen Transfervollzug zu rechnen. Neben den bereits vermeldeten acht Talenten werden nun auch der Torhüter Robin Zentner

sowie der Stürmer Marcel Kärcher aus der U19 in der neuen Saison die 05-Amateure verstärken. jös