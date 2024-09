Anzeige

Zürich (dpa). Der mit Spannung erwartete Start des norwegischen Hürden-Weltrekordlers Karsten Warholm im schwedischen Nationaltrikot beim Diamond-League-Meeting in Zürich ist ausgefallen. Warholm sagte seine Teilnahme über die 400 Meter Hürden kurzfristig wegen einer Verletzung ab. Am Mittwochabend hatte er ein Showrennen über 100 Meter gegen Stabhochsprung-Weltrekordler Armand «Mondo» Duplantis verloren und sollte dafür zu Ehren seines schwedischen Bezwingers in dessen Nationalfarben antreten.

Nach dem Event habe er hinten etwas im Oberschenkel gespürt, berichtete Warholm in mehreren Interviews am Donnerstagabend. «Vielleicht war das mein letztes Rennen in dieser Saison», sagte der 28 Jahre alte Olympia-Zweite von Paris auch mit Blick auf das Diamond-League-Finale am 13. und 14. September in Brüssel. Es denke zwar nicht, dass es etwas Ernstes sei, sagte Warholm. Er will sich nun aber daheim untersuchen lassen.

Der schwedische Sieger Armand Duplantis (l) und der Norweger Karsten Warholm posieren mit einem schwedischen Trikot für die Fotografen nach ihrem 100-Meter-Sprint beim IAAF Diamond League Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich. Stabhochsprung-Star Duplantis hat das Show-Duell gegen Hürden-Weltrekordler Warholm über 100 Meter auf der Bahn für sich entschieden, deshalb muss WArholm am Donnerstag im Schweden-Trikot laufen. (zu dpa: «Kein Start im Schweden-Trikot: Warholm sagt verletzt ab») Foto: Michael Buholzer/DPA

Seine Wettschulden löste er trotzdem ein und zeigte sich im Letzigrund-Stadion in einem gelben Nationaltrikot Schwedens – allerdings hüllte er sich dann in eine norwegische Fahne. Warholm war über die 100 Meter zwar in 10,47 Sekunden eine persönliche Bestzeit gesprintet, doch ohne Chance gegen Duplantis, der in 10,37 Sekunden gewann.