Innsbruck

Weltcup in Innsbruck

Kein Podestplatz für deutsche Rodel-Doppelsitzer

Für die deutschen Doppelsitzer ist der Eiskanal von Innsbruck-Igls in diesem Winter keine gute Bahn. Auch beim zweiten Rodel-Weltcup in dieser Saison gelang den lange vom Erfolg verwöhnten deutschen Duos eine Woche vor der Weltmeisterschaft am Königssee kein Podestplatz.