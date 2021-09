Kein neuer NHL-Vertrag: Kahun wechselt nach Bern

Der 26-Jährige unterschrieb in Bern einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Das teilten die Schweizer am Montag mit. Zuletzt hatte Kahun bereits in Bern trainiert, bis zuletzt aber immer noch auf eine weitere Chance in der NHL gehofft.

In der vergangenen Saison hatte Kahun zusammen mit Top-Stürmer Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers gespielt. Zuvor war der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und ehemalige Münchner in Nordamerika für Buffalo, Pittsburgh und Chicago aktiv. Ganz aufgegeben hat Kahun die Hoffnung auf eine Rückkehr in die stärkste Liga der Welt nicht: Sein Kontrakt in Bern bietet ihm jedes Jahr im Sommer die Möglichkeit bei einem NHL-Angebot zu wechseln.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-114120/2