Kein Messi-Hype: Argentinier trainieren locker

Mit einem lockeren Training im Sportpark von Neu-Isenburg hat die argentinische Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf das Fußball-Länderspiel gegen Deutschland begonnen.

In Neu-Isenburg gab es kaum Rummel um Lionel Messi.

Foto: Fredrik von Erichsen – DPA

Trainer Alejandro Sabella ließ seine Stars wie Lionel Messi oder Sergio Agüero nur leichte Spielformen und Aufwärmübungen absolvieren, da die Akteure erst im Verlauf des Sonntags und Montags aus allen Teilen der Welt in Frankfurt/Main angereist waren.

Messi selbst kam erst am Montagnachmittag im Quartier des zweimaligen Weltmeisters in Neu-Isenburg an, weil er am Samstag noch ein Freundschaftsspiel mit dem FC Barcelona in Bukarest bestritten hatte. Angel di Maria spielte mit Real Madrid am selben Tag in den USA gegen Celtic Glasgow, Agüero gewann noch am Sonntag mit Manchester City den englischen Supercup gegen den FC Chelsea. Für den verletzten Maxi Rodriguez von den Newell's Old Boys musste Sabella kurzfristig Enzo Pérez von Benfica Lissabon nachnominieren.

Ein Messi-Hype stellte sich zwei Tage vor dem Länderspiel am Mittwoch in Frankfurt nicht ein. Knapp 100 Fans verfolgten das Training der Argentinier, und auch denen wurde nur in den Schlussminuten der Eintritt gewährt. Am Dienstag absolvieren die Argentinier noch eine Abschlusseinheit in der Commerzbank Arena.