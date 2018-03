«Kein Halten mehr»: Vettels Fingerzeig für 2012

Die Partytournee von Sebastian Vettel geht in die Ehrenrunde – und ist doch nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine Formel-1-Ära. Eilig verließ der unersättliche Weltmeister nach seinem Südkorea-Sieg die graue Hafenstadt Yeongam, Vettel hat schließlich noch viel mehr vor.

Weltmeister Sebastian Vettel ist der Dominator der Formel-1-Saison 2011.

«Die Leute hatten erwartet, dass wir es jetzt locker nehmen. Aber wir sind hier, um zu gewinnen und unser Bestes zu geben», erklärte der 24-Jährige. Fahrertitel, Team-WM, beides zum zweiten Mal – aber Vettel siegt einfach weiter und gibt seinen Rivalen damit schon einen Vorgeschmack auf 2012.

«Vettel unterstreicht erneut seinen Status als Titelsammler», hieß es im englischen «Daily Telegraph». Und im Ferrari-Land Italien titelte «Corriere della Sera»: «In der Formel 1 geht es nur noch um die Ehre. Und die gebührt Vettel.»

Wer auch immer im Lager der Verfolger gehofft hatte, der Hesse und sein Red-Bull-Team würden berauscht von soviel Erfolg vom Gas gehen, sieht sich getäuscht. «Die Feier von Suzuka hat ihm nichts an Entschlossenheit genommen. Im Gegenteil!», erkannte «La Gazzetta dello Sport». «Jetzt gibt es kein Halten mehr», sagte Teamchef Christian Horner. Der Brite meinte damit zwar eher die verbleibenden drei Saisonrennen, hätte aber genauso vom kommenden Jahr sprechen können.

In den kommenden Tagen werden Vettel und Co. schon die nächsten Jubelbilder liefern. Für Mittwoch ist die Betriebsfete in der Red-Bull-Rennfabrik im englischen Milton Keynes angesetzt. Am Samstag kommt Vettel dann mit seinem Wunderauto «Kinky Kylie» zum Heimspiel nach Heppenheim.

Der Blick des Doppelchampions aber geht schon viel weiter. In dieser Saison kann er noch den Siegesrekord von Michael Schumacher von 13 Erfolgen aus dem Jahr 2004 einstellen. «Es ist gut zu sehen, dass das Team weiter hart arbeitet», lobte er seine Crew. Denn parallel läuft auch das Unternehmen dritter Titel längst auf vollen Touren. Chef-Designer Adrian Newey verzichtete auf die Südkorea-Reise und trieb lieber in Milton Keynes die Entwicklung des RB8 voran.

Der 60-Millionen-Zuschuss für den Gewinn der Team-WM kommt da gerade recht. McLaren bekommt für den zweiten Platz rund 15 Millionen Euro weniger aus dem Formel-1-Vermarktungstopf. Für Ferrari und Mercedes fällt der Bonus noch geringer aus. In jedem Fall ist eine gewaltige Anstrengung der Verfolger nötig, ein weiteres Jahr Red-Bull-Dominanz zu verhindern. «Wir werden neue Dinge versuchen, vielleicht ein paar Risiken bei der Strategie eingehen», sagte Ferrari-Star Fernando Alonso.

So richtig zuversichtlich aber wirkten Vettels Gegner nicht, nachdem sie der Weltmeister in Südkorea erneut vorgeführt hatte. Als Extra-Demütigung schüttelte der Heppenheimer auf den letzten Kilometern noch die schnellste Rennrunde aus dem Ärmel, obwohl er längst weit enteilt war. «Das ist eher etwas fürs Ego», gestand Vettel lachend. Für die Konkurrenz musste das fast wie Hohn klingen.

Die Frage ist daher: Wer soll diesen Vettel stoppen? Der Südkorea-Zweite Lewis Hamilton wirkte verbittert und hat angeblich private Probleme, wie McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh andeutete. Sein Kollege Jenson Button brillierte zwar in diesem Jahr mehrfach, war aber einfach nicht konstant genug. Vettels Stallrivale Mark Webber hat seit August 2010 nicht mehr gewonnen.

Und der Spanier Alonso muss ebenso wie die Mercedes-Fahrer Michael Schumacher und Nico Rosberg hoffen, dass ihre Entwicklungsabteilung diesmal den richtigen Weg einschlägt. Allmählich müssen die Jäger fürchten, dass Hamiltons Urteil vom Sonntag auf Dauer Gültigkeit bekommt. «Es war unmöglich, Sebastian einzuholen», hatte der Brite ernüchtert eingeräumt.