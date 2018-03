Kein Glück: Drei Gegentore rochen stark nach Abseits

Zum Saisonauftakt der U19-Bundesliga haben die Nachwuchsfußballer des FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart 1:5 (0:1) verloren. Die Tore schossen der Jugendnationalspieler Timo Werner (20., 55., 76.) und Fabian Eisele (69.), dazu kamen ein Eigentor von Marcel Seegert (79.) und der Ehrentreffer von Steven von der Burg (88.).

Yannik Huth war bei den fünf Gegentoren aus Überzahlkontern machtlos. Der 05-Torhüter machte keine Fehler gegen den VfB Stuttgart. Marcel Seegert (Nummer 5) unterlief zum 0:4 ein Eigentor.

Foto: Eßling – Bernd Eßling

Zum Saisonauftakt der U19-Bundesliga haben die Nachwuchsfußballer des FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart 1:5 (0:1) verloren. Die Tore schossen der Jugendnationalspieler Timo Werner (20., 55., 76.) und Fabian Eisele (69.), dazu kamen ein Eigentor von Marcel Seegert (79.) und der Ehrentreffer von Steven von der Burg (88.). So weit die Fakten.

Ein bisschen komplizierter wird es, das Spiel zu analysieren. Einige Faktoren spielen eine Rolle, die im Zusammenspiel zu der hohen Niederlage führten. Die 05er hatten Pech. Die Kontertore zum 0:2, 0:4 und 0:5 hätte man sich gern noch mal im Fernsehen angesehen. 05-Trainer Stefan Sartori sprach von der "einen oder anderen klaren Abseitssituation, klare Fehlentscheidungen". Beim 0:4 hatte der Schiri-Assistent die Fahne oben, was der Chef aber ignorierte.

Keine leichte Aufgabe für die Unparteiischen, mit den vielen gegenläufigen Bewegungen zwischen klar (aber passiv?) im Abseits stehenden Stürmern, aus dem Hintergrund startenden anderen Stürmern und der (rechtzeitig?) zuschnappenden Mainzer Abseitsfalle. Nicht alles war falsch.

Die 05er hatten auch vorne Pech. Denn was die Stuttgarter unternahmen, um schnelle, geradlinige Angriffe vor allem durch die Mitte zu unterbinden, das war mutig. In der ersten Hälfte waren vier Abwehraktionen im oder nahe am Strafraum sehr hart an der Grenze zum Elfmeter oder zur Notbremse. Beim Stand von 0:2 hätte es einen Handelfmeter geben können.

Und die Gastgeber hatten das Pech, dass mit Daniel Bohl der wichtigste Spieler fehlte. "Absoluter Worst Case", sagte Sartori. Aber die 05er hatten nicht nur Pech. Baris Yakut hatte große Mühe, seine linke Seite zu schließen. Diagonalbälle in diese Zone führten zum ersten, vierten und fünften Gegentor. Diese Pässe kamen häufig vom anderen Flügel, auf dem die 05er ihre Gegner zwar in die Mitte ablenkten, aber dort nicht zu fassen bekamen.

In der zweiten Hälfte brach die Defensive völlig zusammen. Individuelle Fehler in der Abwehr begünstigten die Gegentore. Marcel Seegert muss man das Eigentor zum 0:4 nicht vorwerfen, bei dem er versuchte, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Aber Kinsombis Ballverlust zum 0:3 war unnötig. Aber alles machten die Mainzer nicht falsch, wenn auch das deutliche Ergebnis das suggeriert. Wie Torwart Jannik Huth sich vom aggressiven Anlaufen der Stuttgarter Stürmer nie aus der Ruhe bringen ließ und auch unter hohem Druck jeden Ball mit einer großen Selbstverständlichkeit sauber zum Mitspieler bekam, das hatte Klasse. Bei den Gegentoren, klassische Überzahlkonter, hatte Huth keine Chance. Und auch die präzisen Diagonalpässe von Innenverteidiger Tevin Ihrig sahen gut aus.

Eigene Torchancen hatte die Sartori-Elf vor und nach dem 0:1. Marcel Kärcher wurde nach herrlichem Yakut-Pass riskant im Strafraum abgegrätscht (6.), Marcel Seegert verpasste vor dem leeren Tor eine scharfe Freistoßflanke seines Bruders Nico (25.), Tim Fahrenholz schoss einen Freistoß knapp vorbei (29.) und zögerte nach einem Solo eine Winzigkeit zu lange mit dem Abschluss (40.).

Nach dem 0:2 ging nicht mehr viel. "Der VfB stand gut", sagte Sartori, "und irgendwann holt man den Rückstand nicht mehr auf." Beim 1:5 durch Steven von der Burg hatte die VfB-Abwehr nicht mehr die volle Konzentration.

Christian Karn

FSV Mainz 05: Huth – Darcan, M. Seegert, Ihrig (66. von der Burg), Yakut – Kinsombi, N. Seegert – Radau (46. Kohns), Wachs (56. Wild), Fahrenholz – Kärcher (83. Gür).